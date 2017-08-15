Мартин «Trace» Хельдт вернётся на профессиональную сцену в CS:GO

Бывший профессиональный игрок в CS 1.6 Мартин «Trace» Хельдт сообщил о намерениях вернуться на соревновательную сцену. Как Мартин заявил в «Твиттере», он планирует тренироваться до тех пор, пока не станет конкурентоспособным. В июле игрок признался в желании стать тренером.

Мартин выступал в таких коллективах, как Fnatic, SK Gaming и mTw. Из достижений Trace можно отметить победу на DreamHack Bucharest 2012, GameGune 2012, второе место на IEM V European Championship Finals, EMS One Spring Season и третье место на Intel Extreme Masters V.