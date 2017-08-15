Бектияр «fitch» Бахытов стал пятым игроком Gambit Esports

Организация Gambit Esports приобрела игрока Tengri Бектияра «fitch» Бахытова. Казахский киберспортсмен занял место Даниила «Zeus» Тесленко.

В течение трёх месяцев Бахытов пройдёт испытательный срок. По его итогам организация решит, продлевать контракт или нет.

Даниил «Zeus» Тесленко объявил о желании сменить команду, после того как организация захотела прекратить сотрудничество с тренером состава. Natus Vincere выкупила контракт капитана Gambit Esports, а также подписала соглашение с Михаилом «Kane» Благиным 9 августа.

Состав Gambit Esports: