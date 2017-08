Mineski определилась с составом по Dota 2 в предстоящем сезоне

Команда Mineski анонсировала состав по Dota 2 на предстоящий игровой сезон. Коллектив пополнили Дэрил «iceiceice» Кох, Кам Бун «NaNa» Сенг и Ануча «Jabz» Дживаронг. Фото обновлённой команды опубликовала в «Твиттере» менеджер организации.

Ранее за команду выступали Андрей «Mag» Чипенко, Рио «ryOyr» Хасевага и Егор «Ark» Жаботинский. В составе коллектива игроки попытались пробиться на The International 2017, однако заняли пятое место в регионе и не смогли принять участие в основном этапе соревнований. Официального заявления об уходе игроков пока не было.



Iceiceice известен своей игрой за ведущие китайские коллективы. Последней командной игрока была Team Faceless, где он играл вместе с Jabz. В составе Faceless он занял 9-16-е места на The Boston Major, 5-8-е на The Kiev Major и четвёртое место на Manila Masters. После неудачных отборов на TI7 коллектив заявил о распаде. NaNa в свою очередь выступал за команду WG Unity, в составе которых занял 5-8 места на The Boston Major.



Состав Mineski по Dota 2:



— Дэрил «iceiceice» Кох

— Кам Бун «NaNa» Сенг

— Ануча «Jabz» Дживаронг

— Чай Ё «Mushi» Фун

— Майкл «ninjaboogie» Росс.