В тестовом клиенте CS:GO изменили работу пистолетов

Разработчики Counter-Strike: Global Offensive выпустили обновление в тестовом клиенте игры. Valve переработала механику работы всего пистолетного оружия в игре, изменила Five-Seven и исправила ряд ошибок.
Изменения геймплея:
— Усложнён процесс игры на пистолетах;
Five-SeveN
— Увеличена точность выстрелов при быстрой стрельбе;
— Уменьшена точность стрельбы на ходу.
Исправление ошибок:
— Исправлена ошибка со световыми гранатами. У игрока не выпадала вторая световая граната, если он был убит при броске первой;
— Исправлена ошибка AI. Боты не использовали SCAR-20;
— Исправлена ошибка с закупкой предметов через консоль;
— Исправлена ошибка с гранатами: ложная граната могла издавать звук другого оружия;
— Консольная команда «buy» перемещена из строки помощи в список всех опций;
— Добавлена возможность кинуть трейд друзьям в меню игры.