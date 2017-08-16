В тестовом клиенте CS:GO изменили работу пистолетов

Разработчики Counter-Strike: Global Offensive выпустили обновление в тестовом клиенте игры. Valve переработала механику работы всего пистолетного оружия в игре, изменила Five-Seven и исправила ряд ошибок.



Изменения геймплея:

— Усложнён процесс игры на пистолетах;



Five-SeveN

— Увеличена точность выстрелов при быстрой стрельбе;

— Уменьшена точность стрельбы на ходу.



Исправление ошибок:

— Исправлена ошибка со световыми гранатами. У игрока не выпадала вторая световая граната, если он был убит при броске первой;

— Исправлена ошибка AI. Боты не использовали SCAR-20;

— Исправлена ошибка с закупкой предметов через консоль;

— Исправлена ошибка с гранатами: ложная граната могла издавать звук другого оружия;

— Консольная команда «buy» перемещена из строки помощи в список всех опций;

— Добавлена возможность кинуть трейд друзьям в меню игры.