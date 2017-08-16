Timon проиграл в двух первых матчах групповой стадии чемпионата мира по FIFA

Российский киберфутболист Андрей «Timon» Гурьев потерпел поражение в двух первых матчах финального этапа чемпионата мира по FIFA, проходящего в Лондоне. В игре с бразильцем Энрике «Zezinho23xX» Лемпке в групповой стадии FIFA Interactive World Cup 2017 Гурьев уступил со счётом 0:1. Следующая встреча с немцем Мохаммедом «Mo_Aubameyang» Харкусом также закончилась для россиянина поражением со счётом 2:4.



Андрей «Timon» Гурьев, представляющий организацию Gambit Esports, выступает во второй группе дивизиона PlayStation. Российский участник пробился в финальный этап FIWC впервые за шесть лет.

Соревнования FIFA Interactive World Cup 2017 проходят в Лондоне с 16 по 18 августа. В первый день турнира проводятся матчи групповой стадии. Специально для российской аудитории игры чемпионата транслирует телеканал Game Show.