Калачёв и Неймар вошли в команду недели FIFA 17

EA Sports опубликовала список футболистов, вошедших в 48-ю команду недели FIFA 17. Российскую Премьер-Лигу представит полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв.

Помимо него в составе оказались Уэйн Руни из «Эвертона», Генрих Мхитарян из «Манчестер Юнайтед», Неймар из «ПСЖ», Радамель Фалькао из «Монако», Кристиан Эриксен из «Тоттенхэма» и другие.

Ранее в команду недели попадали Александр Кокорин, Доменико Кришито, Жонатас, Сальваторе Боккетти и Себастьян Дриусси.

Карточки начнут выпадать в наборах в режиме Ultimate Team с 21:00 по московскому времени.