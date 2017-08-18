Ензо «Timado» Гианоли: русский рэп оказался очень кайфовым

Перуанский киберспортсмен Ензо «Timado» Гианоли признался в любви к мидеру Natus Vincere Данилу Ишутину и русскому рэпу.

«Я самый большой фанат Данила «Dendi» Ишутина. Мне всегда нравились русские, и да, я знаю, что он украинец. В 2012-2013 годах я пытался копировать его манеру речи на ломаном английском, просто потому что считал, что это круто. Я завёл аккаунт в соцсети «ВКонтакте», после переписки с некоторыми малоизвестными российскими стримерами. Я с ними подружился. Они познакомили меня с русским рэпом, и он оказался очень кайфовым: FACE, Pharaoh. Правда, пока я знаю только этих двух исполнителей», — сказал Гианоли в интервью, размещённом на форуме Reddit.

Перуанский киберспортсмен ушёл из команды Infamous 18 августа. На The International 7 состав занял 13-16-е место.