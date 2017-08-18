Директор Alliance: я не знаю, как Valve заставит это всё работать

Операционный директор The Alliance Эрик Барж По поделился своим мнением касательно новой системы турниров по Dota 2.

«Считаю, это хорошо, что Valve провела какие-то изменения. Это точно позитивно скажется на всех организаторах турниров, независимо от того, получат они статус «мейджора» или «майнора». Когда у вас есть система набора очков, всё зависит от того, как она будет работать сама по себе. К сожалению, я ещё ни разу не видел нормального сезона, работающего на подобной системе. К примеру, была WCS в StarCraft II. Она вообще не работала, по крайней мере в первых сезонах. У организаторов возникали проблемы с трансферами в регионах. Сейчас всё стало намного лучше, но риск такой системы заключается в том, что она очень несбалансирована для команд. Вам нужно найти равновесие и иметь коллективы, которые играют больше одного турнира за год.

Я не знаю, как Valve заставит это всё работать. Учитывая то, насколько быстро произошёл анонс, можно подумать, что компания придумала систему в последнюю минуту. Но на самом деле это то, над чем она работала целый год. Я уверен, что первый сезон будет тяжким, но жду, что разработчики приспособятся. Несмотря на проблемы с коммуникацией, которые могут возникнуть у Valve с организаторами турниров, компания действительно заботится об игре и отлично адаптируется. Надеюсь, мы увидим скорые улучшения, если возникнут проблемы», — рассказал Эрик Барж По.

1 августа стало известно, что в соревновательном сезоне-2017/18 пройдёт 11 майноров и 11 мэйджоров. Организаторами соревнований выступят StarLadder, ESL, DreamHack, Epic Esports Events и другие.