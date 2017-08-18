Alliance рассталась с тремя игроками состава по Dota 2

Линус «Limmp» Бломдин, Йонас «jonassomfan» Линдхольм и Симон «Handsken» Хааг покинули состав Alliance по Dota 2. Об этом сообщается на сайте организации.

Кто заменит шведских киберспортсменов, пока не уточняется. В команде остались Аксел «Pablo» Кальман и Адриан «Era» Крезиу.

Бломдин, Линдхольм и Хааг подписали контракты с Alliance 16 сентября 2016 года. За это время команда заняла третье место на соревнованиях World Electronic Sports Games 2016 и первую строчку на турнире The Final Match Season 1.

На The International 7 состав не смог пройти отборочный этап в европейском регионе.