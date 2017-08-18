Инсайдер: Абед «Abed» Юсуп перейдёт во Fnatic

Игрок Digital Chaos Абед «Abed» Юсуп подпишет контракт с Fnatic. О переходе рассказал пользователь Reddit c ником iamcyn. В 2016 и 2017 годах он публиковал точные списки игроков, которые входили в составы Mineski, TNC и Fnatic, ещё до официальных анонсов.

Кого заменит Юсуп, неизвестно. Менеджмент клуба пока никак не прокомментировал эту информацию.

16 августа спортивный директор Fnatic Патрик «cArn» Саттермон в интервью сайту Monster Energy заявил, что организация продолжит выступать в Юго-Восточной Азии. На вопрос об изменениях в команде он ответил, что даже победители The International совершают перестановки в составе.

На The International 7 за Fnatic выступали Чонг «Ohaiyo» Синь Ху, Юн Мин «Febby» Ким, Ким «QO» Сион Йоп, Джардел «DJ» Джико Мампусти и Лай «Ahjit» Джей Сун. На чемпионате мира по Dota 2 команда не вышла из группы и расположилась на 16-17-м местах.