Singularity подписала игроков с VAC-баном

Организация Singularity подписала игроков в состав по Counter-Strike: Global Offensive с VAC-баном. Информация об этом появилась на портале HLTV.

VAC-бан в команде имеют Робин «robiin» Съёгрен и Линус «b0bbzki» Линдквист. По правилам таким игрокам запрещено выступать на турнирах, которые проводят Valve. В это же время игроки смогут выступать на соревнованиях от ESL.

В марте 2017 года ESL объявила об изменении правил для игроков, получивших VAC-блокировку. Теперь запрет на выступления в топовых чемпионатах компании будет действовать только два года. Соответствующую отметку организаторы добавили в правила 12-го сезона IEM.