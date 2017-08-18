Чемпионом мира по FIFA стал англичанин Спенсер «Gorilla» Илинг

Победителем гранд-финала турнира FIFA Interactive World Cup 2017 в Лондоне стал англичанин Спенсер «Gorilla» Илинг. В решающей встрече в серии из двух игр он обыграл немца Кая «deto» Валлина с общим счётом 7:3.

Спенсер Илинг завоевал титул чемпиона мира по FIFA, $ 200 тыс. и приглашение на церемонию награждения ежегодной футбольной премии «Золотой мяч». Занявший второе место Кай «deto» Валлин получит денежный приз в размере $ 40 тыс.

Чемпионат мира по FIFA проходил в Лондоне с 16 по 18 августа. В соревнованиях приняли участие 32 лучших киберфутболиста мира. Россию на FIWC 2017 представлял Андрей «Timon» Гурьев, прошедший в плей-офф и занявший 9-16-е итоговое место. Официальными платформами турнира были PlayStation 4 и Xbox One, в гранд-финале лучшие киберфутболисты из каждого дивизиона провели две игры на разных консолях. Трансляции турнира для русскоязычной аудитории велись на телеканале Game Show.