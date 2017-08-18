ФК «Локомотив» и M19 анонсировали появление совместных проектов

Киберспортивное подразделение ФК «Локомотив» Loko E-sports Team и киберспортивная организация М19 готовятся представить совместные проекты. Презентация состоится 23 августа на «РЖД Арене». Информация об этом появилась на официальном сайте ФК «Локомотив».

Ожидается, что ФК «Локомотив» представит нового игрока и команду Loko E-sports Team, презентует логотип, форму и брэндбук, а также подпишет соглашение с М19. В дальнейшем компании планируют реализовать сразу несколько проектов на стыке спорта и киберспорта.

«Loko E-sports Team – это площадка, где можно учиться, прокачиваться, отдыхать, быть частью команды. Философия М19 базируется на стремлении создать максимально комфортные условия киберспортсменам для достижения высочайших результатов, а также предоставить возможность игрокам-любителям осуществить свою заветную мечту — стать профессионалами. Именно поэтому решение об объединении Loko E-sports Team и М19 видится обеим сторонам логичным и естественным», – говорится в пресс-релизе.

В презентации примут участие блогер Loko E-sports Team Константин «STAVR» Гирин и игроки М19 Глеб «Funn1k» Липатников, Павел «Картошечка» Павленко и Кирилл «Likkrit» Малофеев.

ФК «Локомотив» объявил о создании собственной киберкоманды в январе 2017 года. В её состав вошли киберспортсмен и популярный блогер Константин «STAVR» Гирин, а также один из лучших киберфутболистов России Антон «KLENOFF» Клёнов. Летом 2017 года Клёнова в команде заменил Артём «AFANGESS» Афанасьев.

M19 — киберспортивная организация с составами по Dota 2, League of Legends и Hearthstone.