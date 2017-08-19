Valve выпустила второй акт кампании в Dota 2

Компания Valve выпустила второй акт кампании Siltbreaker в Dota 2. Релиз состоялся в ночь с 18 на 19 августа 2017 года. Вместе с выпуском продолжения кампании разработчики пополнили список героев, предметов и добавили облегчённый режим прохождения



Изменения в клиенте Dota 2:



— Добавлен второй акт;

— Добавлен трофей Siltbreaker: Act II Reef Warden, за победу во втором акте;

— Первый и второй акт Siltbreaker теперь можно пройти в Adventure Mode. Он легче стандартного, но не приносит наград;

— Пополнен список героев: Dragon Knight, Treant Protector, Omniknight, Gyrocopter, Luna, Viper, Weaver, Leshrac и Zeus;

— Abaddon убран из набор персонажей;

— Увеличена вероятность выпадения артефактов;

— Теперь каждый игрок получает артефакт за сессию.

— Добавлена валюта Artifact Coins. Она накапливается между матчами и позволяет использовать полученные ранее артефакты;

— Артефакты могут использоваться бесплатно в пределах одного матча. Предметы из первого акта можно применять во втором и наоборот.



Первая часть кампании вышла в мае 2017 года. В связи с задержкой выхода второго акта, Valve продлила действие боевого пропуска The International 2017 до 18 сентября 2017 года.