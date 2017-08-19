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Valve выпустила второй акт кампании в Dota 2

19 августа 2017, суббота. 11:00 Киберспорт

Компания Valve выпустила второй акт кампании Siltbreaker в Dota 2. Релиз состоялся в ночь с 18 на 19 августа 2017 года. Вместе с выпуском продолжения кампании разработчики пополнили список героев, предметов и добавили облегчённый режим прохождения

Изменения в клиенте Dota 2:

— Добавлен второй акт;
— Добавлен трофей Siltbreaker: Act II Reef Warden, за победу во втором акте;
— Первый и второй акт Siltbreaker теперь можно пройти в Adventure Mode. Он легче стандартного, но не приносит наград;
— Пополнен список героев: Dragon Knight, Treant Protector, Omniknight, Gyrocopter, Luna, Viper, Weaver, Leshrac и Zeus;
— Abaddon убран из набор персонажей;
— Увеличена вероятность выпадения артефактов;
— Теперь каждый игрок получает артефакт за сессию.
— Добавлена валюта Artifact Coins. Она накапливается между матчами и позволяет использовать полученные ранее артефакты;
— Артефакты могут использоваться бесплатно в пределах одного матча. Предметы из первого акта можно применять во втором и наоборот.

Первая часть кампании вышла в мае 2017 года. В связи с задержкой выхода второго акта, Valve продлила действие боевого пропуска The International 2017 до 18 сентября 2017 года.

Источник: Официальный блог игры Dota 2 Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2 The International 2017
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