SK Telecom T1 и 1907 Fenerbahçe квалифицировались на чемпионат мира по LoL

Определились первые участники чемпионата мира по League of Legends.

В Турции первое место в лиге заняла 1907 Fenerbahçe, представляющая футбольный клуб «Фенербахче». В финале летнего сезона команда переиграла BAU SuperMassive на трех картах подряд.

В Южной Корее действующие чемпионы мира гарантировали себе путёвку на главный турнир года. В полуфинале SK Telecom T1 победила kt Rolster со счётом 3:2. В финале сезона SKT встретится с Longzhu Gaming.

Чемпионат мира по LoL пройдёт с 23 сентября по 4 ноября 2017 года. Призовой фонд составит более $ 2 млн: сумма будет пополняться за счёт продаж специальных предметов во внутриигровом магазине.