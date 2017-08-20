Михаил «Misha» Агатов покинул состав M19 по Dota 2

Игрок команды M19 по Dota 2 Михаил «Misha» Агатов покинул коллектив. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Кто заменит Михаила, пока неизвестно.



«Нынешний период изменений в коллективах, к сожалению, не обошёл и M19. Сегодня мы расстаёмся с игроком, который сделал весомый вклад в результаты коллектива на протяжении последних трёх месяцев. Благодарим Михаила за проделанную работу и то время, что он был с нами! Желаем новых успехов в его дальнейшей карьере игрока в Dota 2», — прокомментировал изменения менеджер состава по Dota 2 Сергей «Anahronix» Быковский.



Misha провёл в команде около трёх месяцев. За время, проведённое в организации он одержал победу в нескольких квалификациях. В региональных отборочных на The International 2017 команда заняла четвёртое место.



Состав M19 по Dota 2:



— Александр «Nix» Левин

— Игорь «iLTW» Филатов

— Глеб «Funn1k» Липатников

— Николай «Muriel» Байков