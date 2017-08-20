Мэтью «WARDELL» Ю стал игроком Rogue по CS:GO

Североамериканская киберспортивная организация Rogue укомплектовала состав по Counter-Strike: Global Offensive — пятым игроком команды стал Мэтью «WARDELL» Ю. Об этом сообщается в официальном «Твиттере » коллектива.

Ранее WARDELL выступал в составе Ghost Gaming. За время пребывания в организации он занял второе место на CEVO Season 12 NA Main и седьмое-восьмое место на ESEA Season 24: Global Challenge, также третье-четвёртое место на CyberPowerPC Extreme Gaming Series Spring 2017.



Ранее Rogue подписала трёх игроков Enigma6 Group, благодаря чему коллектив получил слот на ESL Pro League Season 6. Первый матч команда проведёт 23 августа.



Состав Rogue по CS:GO:



— Мэтью «WARDELL» Ю

— Даниэль «vice» Ким

— Коллин «wrath» Максвиган

— Джош «shinobi» Абастадо

— Спенсер «hiko» Мартин