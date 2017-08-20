175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Мэтью «WARDELL» Ю стал игроком Rogue по CS:GO

20 августа 2017, воскресенье. 13:52 Киберспорт

Североамериканская киберспортивная организация Rogue укомплектовала состав по Counter-Strike: Global Offensive — пятым игроком команды стал Мэтью «WARDELL» Ю. Об этом сообщается в официальном «Твиттере » коллектива.

Ранее WARDELL выступал в составе Ghost Gaming. За время пребывания в организации он занял второе место на CEVO Season 12 NA Main и седьмое-восьмое место на ESEA Season 24: Global Challenge, также третье-четвёртое место на CyberPowerPC Extreme Gaming Series Spring 2017.

Ранее Rogue подписала трёх игроков Enigma6 Group, благодаря чему коллектив получил слот на ESL Pro League Season 6. Первый матч команда проведёт 23 августа.

Состав Rogue по CS:GO:

— Мэтью «WARDELL» Ю
— Даниэль «vice» Ким
— Коллин «wrath» Максвиган
— Джош «shinobi» Абастадо
— Спенсер «hiko» Мартин

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
20 августа 2017, воскресенье
13:52 Мэтью «WARDELL» Ю стал игроком Rogue по CS:GO
11:25 Михаил «Misha» Агатов покинул состав M19 по Dota 2
19 августа 2017, суббота
20:28 M19 вышла в финал Континентальной лиги по League of Legends
20:25 SK Telecom T1 и 1907 Fenerbahçe квалифицировались на чемпионат мира по LoL
20:05 Менеджер OG: могу подтвердить — мы никогда не делали предложений Dendi
17:09 Адам «Friberg» Фрайберг и Алекс «allu» Ялли стали игроками OpTic по CS:GO
16:15 Евгений Золотарёв: киберспорт — это сложнопрогнозируемая вещь
13:14 Esports Heaven: Питер «PPD» Дагер вернётся на соревновательную сцену Dota 2
11:00 Valve выпустила второй акт кампании в Dota 2
10:20 Splyce укомплектовала состав по CS:GO
18 августа 2017, пятница
22:40 ФК «Локомотив» и M19 анонсировали появление совместных проектов
20:43 Чемпионом мира по FIFA стал англичанин Спенсер «Gorilla» Илинг
19:30 Сергей «kefir» Никифоров анонсировал свой уход из «Спартака»
18:51 Михаил «Kane» Благин: Dosia сказал мне, что я очень слабый тренер
18:09 Генеральный директор Na`Vi: до анонса состава по Dota 2 ещё далеко
17:37 Singularity подписала игроков с VAC-баном
17:05 Инсайдер: Абед «Abed» Юсуп перейдёт во Fnatic
16:32 Дэвид Бекхэм появится в Pro Evolution Soccer 2018
16:15 Роман Дворянкин: китайцы не показали какой-то космической игры
15:23 Alliance рассталась с тремя игроками состава по Dota 2
14:57 Бывший владелец HellRaisers: наш регион не особо открыт для нового бизнеса
14:36 Директор Alliance: я не знаю, как Valve заставит это всё работать
14:29 Ензо «Timado» Гианоли: русский рэп оказался очень кайфовым
14:00 Даурен «AdreN» Кыстаубаев стал капитаном Gambit Esports
11:52 Ензо «Timado» Гианоли покинул Infamous
10:40 Cloud9 и North выступят на DreamHack Montreal 2017
17 августа 2017, четверг
20:03 Анатан «Ana» Фам покинул OG
19:45 В финал чемпионата мира по FIFA вышли три немца и англичанин
15:55 Алексей «Cypher» Янушевский пропустит QuakeCon 2017
15:27 Андрей «Timon» Гурьев покинул чемпионат мира по FIFA
14:06 Состоялся релиз мобильной игры Zlatan Legends
13:11 Трое игроков покинут состав Immortals по CS:GO
12:10 Евгений «ugin» Ерофеев: на данном этапе мы не ставим целью результат
16 августа 2017, среда
21:37 Андрей «Timon» Гурьев вышел в плей-офф чемпионата мира по FIFA
18:25 Компания PwC оценила рынок российского киберспорта в $ 3,8 млн.
18:06 Калачёв и Неймар вошли в команду недели FIFA 17
17:29 Timon одержал первую победу в групповой стадии чемпионата мира по FIFA
16:23 Timon проиграл в двух первых матчах групповой стадии чемпионата мира по FIFA
14:44 В тестовом клиенте CS:GO изменили работу пистолетов
13:38 Язид «YapzOr» Жарадат опроверг слухи о переходе Zai в Team Secret
13:31 Телеканал Game Show покажет матчи чемпионата мира по FIFA 17
12:50 Mineski определилась с составом по Dota 2 в предстоящем сезоне
12:21 Execration анонсировала состав по Dota 2 на предстоящий сезон
08:43 Стив «Ryu» Ратакаса стал тренером CLG по CS:GO
07:35 Майк «shroud» Гржесик стал запасным игроком C9 по CS:GO
Все новости RSS
Партнерский контент