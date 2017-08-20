Team SoloMid прошла на чемпионат мира по League of Legends

Североамериканский коллектив Team Dignitas обыграл команду Cloud9 в четвертьфинале турнира 2017 NA LCS Summer по League of Legends, со счётом 3:1. Благодаря этому Team SoloMid стала лидером по количеству очков в сезоне и получила место на групповом этапе 2017 Season World Championship.



В групповом этапе примут участие 16 коллективов: три из Южной Кореи, две из Европейских лиг, а также из Китая, Тайваня, Северной Америки и еще одна команда из Юго-Востойной Азии. Оставшиеся четыре коллектива будут отобраны через этап Play-in Stage.



Чемпионат мира по League of Legends в 2017 году пройдёт с 23 сентября по 4 ноября в Китае. Призовой фонд турнира составляет $ 2,13 млн., который смогут пополнить поклонники игры, благодаря покупкам внутри игровой продукции.