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Тренер TnC Pro Team покинула организацию

20 августа 2017, воскресенье. 16:06 Киберспорт

Мюриэль «Kipspul» Хейсман покинула тренерское кресло в TnC Pro Team. Об этом голландский аналитик сообщила в личном «твиттере». О дальнейших планах Мюриэль пока не говорила, однако добавила, что опубликует блог о сотрудничестве с филиппинской командой и расскажет о причинах ухода из коллектива.

Kipspul являлась аналитиком и тренером TnC с апреля 2017 года. За время её пребывания в коллективе команда стала финалистом SL i-League Invitational #2 и пробилась на The International 2017, где заняла 9-12-е место.

Состав TnC Pro Team по Dota 2:

— Карло «Kuku» Палад
— Тимоти «Tims» Рандруп
— Сэм «Sam_H» Идальго
— Сиватибан «1437» Сиванатапиллаи
— Марк «Raven» Фаусто

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2 The International 2017
Новости. Киберспорт
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