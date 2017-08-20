Тренер TnC Pro Team покинула организацию

Мюриэль «Kipspul» Хейсман покинула тренерское кресло в TnC Pro Team. Об этом голландский аналитик сообщила в личном «твиттере». О дальнейших планах Мюриэль пока не говорила, однако добавила, что опубликует блог о сотрудничестве с филиппинской командой и расскажет о причинах ухода из коллектива.

Kipspul являлась аналитиком и тренером TnC с апреля 2017 года. За время её пребывания в коллективе команда стала финалистом SL i-League Invitational #2 и пробилась на The International 2017, где заняла 9-12-е место.



Состав TnC Pro Team по Dota 2:



— Карло «Kuku» Палад

— Тимоти «Tims» Рандруп

— Сэм «Sam_H» Идальго

— Сиватибан «1437» Сиванатапиллаи

— Марк «Raven» Фаусто