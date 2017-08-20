Team Sungularity рассталась с составом по Dota 2

Киберспортивная организация Team Sungularity лишилась состава по Dota 2. Об этом организация сообщила в сервисе «Twitlonger». Контракты игроков выкупила польская организация Let’s Do It.



«Сегодня мы расстаёмся с нашим составом по Dota 2. Нам было приятно работать с этими ребятам, однако их контракты выкупила другая организация. Мы рады за игроков, потому что им будет предоставлены дополнительные условия, которые мы обеспечить сейчас не можем. Надеемся, это поможет им войти в десятку лучших коллективов в предстоящем году», — говорится в официальном заявлении организации.



Игроки провели в команде около трёх месяцев. За это время коллектив одержал победу на турнирах ProDota Cup #18 и ProDota Cup #20, а также заняли 7-8-е место на Zotac Cup Masters.



Бывший состав Team Singularity по Dota 2:



— Натан «Exotic_Deer» Майклвикс

— Михаил «Nisha» Янковский

— Павел «Patos» Нарушевич

— Рафал «eL lisash» Войцик

— Якуб «kacor» Косян.