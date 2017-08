Pajkatt: с приходом SoNNeikO контроль над командой пропал

Бывший игрок команды Natus Vincere по Dota 2 Пер Андерс «Pajkatt» Олсен Лилль дал интервью журналистам организации RuHub. В нём Pajkatt рассказал о переменах в команде, а также о возникших проблемах в коллективе.



«Когда я пришёл в Na’Vi, мне очень хотелось играть. Тренерство и комментирование было продуктивным. Я смотрел очень много доты, и мне очень хотелось играть. Я проводил много времени в рейтинговых играх и пытался вернуть свою форму, что успешно произошло. Я чувствовал себя хорошо и видел наши шансы неплохими для выступления на The Kiev Major. Мы уступили Virtus.pro в финале отборочных, но тогда мы за день сыграли три встречи bo3 и очень устали. Я был уверен, что у нас всё впереди: мы прошли отборы на The Summit. Провалились на квалификациях EPICENTER, но нам помогло зрительское голосование. Я до сих пор не знаю, как к нему относиться: круто, когда тебя приглашают, но мне хочется заслужить своё участие в турнире.



С приходом SoNNeikO я начал чувствовать, что мой контроль над командой исчезает. У нас с ним были разные взгляды на игру. Он очень умелый игрок, правильно использует способности, но если раньше у нас была игровая модель, по которой мы действовали, то теперь я чувствовал, что парни не слушают меня. В итоге я оказался в такой ситуации, когда я говорил, но меня никто не слушал. На EPICENTER меня это достало, и я сказал, что больше не хочу заниматься драфтом. У меня было много идей, но я их не мог воплотить. И раньше мы не исполняли идеально, но мы работали сообща. В итоге это всё привело к тому, что каждый перетягивал одеяло на себя», — рассказал Pajkatt.



Пер Андерс «Pajkatt» Олсен Лилль и Мальте «Biver» Винтер покинули команду в конце июля, перед стартом The International 2017. Европейские игроки провели в составе организации около восьми месяцев. За это время коллектив занял 9-10-е место на EPICENTER 2017 и 5-6-е место на The Summit 7. На региональных отборочных The International 2017 команда заняла 5-е место.