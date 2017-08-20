Gambit Esports прошла в финал LCL Summer Split 2017 по LoL

Команда Gambit Esports обыграла коллектив Team Just Alpha в полуфинале LCL Summer Split 2017 по League of Legends со счётом 3:0. Таким образом, Gambit прошла в финал турнира, где сразится за главный приз в размере 1,5 млн рублей.



Соперником Gambit Esports станет пятёрка игроков из M19. Встреча пройдёт 3 сентября и начнётся в 16:00 по московскому времени. Победитель получит приз в размере 1,5 млн рублей, а также слот на 2017 World Championship.



World Championship 2017 пройдёт с 23 сентября по 4 ноября в Китае. Призовой фонд турнира составляет $ 2,1 млн, но может пополниться благодаря покупке тематических внутриигровых предметов.