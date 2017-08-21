EA показала официальную обложку FIFA 18 с Криштиану Роналду

Компания Electronic Arts показала официальную обложку готовящегося к выходу футбольного симулятора FIFA 18. На ней изображён футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду в обновлённой форме клуба.

Уже сегодня, 21 августа, в 19:30 по московскому времени в рамках европейской выставки Gamescom 2017 разработчики игры пообещали поделиться новыми подробностями об игре. Мы на «Чемпионате» будем следить за новостями.

Футбольный симулятор FIFA 18 появится в продаже 29 сентября на всех популярных домашних платформах, а также мобильных устройствах.