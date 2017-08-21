Инсайдер: Роман «Resolut1on» Фоминок перейдёт в OG

Пользователь Reddit с ником lgdamefan опубликовал возможные составы сразу пяти команд: OG, Evil Geniuses, Digital Chaos, Fnatic и нового коллектива Питера «ppd» Дагера, владельца организации EG.

Примерные составы на сезон 2017/2018. Фото: Reddit.com

Как сообщает lgdamefan, в OG место Анатана «Ana» Фама займёт Роман «Resolut1on» Фоминок. Людвиг «zai» Уолберг покинет Evil Geniuses. К выступлениям за американскую команду вернётся Клинтон «Fear» Лумиз.

Шведский киберспортсмен войдёт в новый состав Питера Дагера. Пятёрку дополнят Расмус «MiSeRy» Филипсен, Пер Андерс «Pajkatt» Олсен Лилль и Квин «CC&C» Каллахан.

Организацию Fnatic оставят Лай «Ahjit» Джей Сун, Ким «QO» Сион Йоп и Юн Мин «Febby» Ким. Клуб подпишет контракты с Джеки «EternaLEnVy» Мао, Стивом «Excalibur» Йе и Йоханом «pieliedie» Остремом.

Информацию о переходах подтвердил Сэм «BuLba» Сосале на стриме комментатора Гранта «GrandGrant» Харриса. В Сеть утёк только один скриншот с трансляции во время их переписки в клиенте Dota 2. На изображении упоминается никнейм человека, который опубликовал составы. После того как в чате обратили на это внимание, Харрис закончил стрим, а после удалил запись.

Ранее состав Fnatic называли тренер compLexity Gaming Адам «343» Шах и игрок Mineski Дэрил «iceiceice» Кох.

Игроки и организации пока никак не прокомментировали ситуацию.

После The International 7 компания Valve до сих пор не назвала сроки закрытия трансферного окна перед осенней частью сезона-2017/18.