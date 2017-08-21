175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Халед «sQreen» Эль-Хаббаш вошёл в состав WarriorsGaming.Unity

21 августа 2017, понедельник. 17:43 Киберспорт

Организация из Юго-Восточной Азии WarriorsGaming.Unity объявила о подписании контракта с российским киберспортсменом Халедом «sQreen» Эль-Хаббашем. В команде он будет выполнять обязанности саппорта четвётой позиции.

По словам Эль-Хаббаша, состав WarriorsGaming.Unity будет состоять из трёх представителей ЮВА и двух игроков из Европы. В скором времени организация назовёт полный состав на первую часть сезона-2017/18.

Российский киберспортсмен объявил о смене региона 14 августа. Эль-Хаббаш сказал, что будет выступать в Малайзии «за организацию, которая в прошлом участвовала на мэйджорах и показывала неплохие результаты».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
21 августа 2017, понедельник
18:30 Virtus.pro подписала Мацея «Av3k» Кшиковского
17:43 Халед «sQreen» Эль-Хаббаш вошёл в состав WarriorsGaming.Unity
17:40 StarLadder организует квалификации на WESG 2017 в Европе и Америке
16:42 Тираж PlayerUnknown's Battlegrounds достиг отметки 8 млн проданных копий
14:50 Fnatic и GODSENT обменялись игроками
13:39 TNC Pro Team оставила состав по Dota 2 без изменений
13:00 Алексей Малецкий: показалось, что Даурен пытается всегда играть первую роль
12:33 Вальдемар «valde» Вангсе присоединился к North
11:24 Инсайдер: Роман «Resolut1on» Фоминок перейдёт в OG
11:19 Gambit Esports пропустит ESL One: New York 2017
10:31 Олоф «olofmeister» Кайбьер Густаффсон перешёл в FaZe Clan
10:29 Объявлена стоимость Xbox One X в России
10:27 EA показала официальную обложку FIFA 18 с Криштиану Роналду
06:44 Valve выпустила патч 7.06f для Dota 2
20 августа 2017, воскресенье
21:00 Александр «PvPStejos» Глазков: в League of Legends нет унылых механик
20:48 Gambit Esports прошла в финал LCL Summer Split 2017 по LoL
19:27 Pajkatt: с приходом SoNNeikO я лишился контроля над командой
17:19 Team Singularity рассталась с составом по Dota 2
16:06 Тренер TnC Pro Team покинула организацию
15:51 Team SoloMid прошла на чемпионат мира по League of Legends
13:52 Мэтью «WARDELL» Ю стал игроком Rogue по CS:GO
11:25 Михаил «Misha» Агатов покинул состав M19 по Dota 2
19 августа 2017, суббота
20:28 M19 вышла в финал Континентальной лиги по League of Legends
20:25 SK Telecom T1 и 1907 Fenerbahçe квалифицировались на чемпионат мира по LoL
20:05 Менеджер OG: могу подтвердить — мы никогда не делали предложений Dendi
17:09 Адам «Friberg» Фрайберг и Алекс «allu» Ялли стали игроками OpTic по CS:GO
16:15 Евгений Золотарёв: киберспорт — это сложнопрогнозируемая вещь
13:14 Esports Heaven: Питер «PPD» Дагер вернётся на соревновательную сцену Dota 2
11:00 Valve выпустила второй акт кампании в Dota 2
10:20 Splyce укомплектовала состав по CS:GO
18 августа 2017, пятница
22:40 ФК «Локомотив» и M19 анонсировали появление совместных проектов
20:43 Чемпионом мира по FIFA стал англичанин Спенсер «Gorilla» Илинг
19:30 Сергей «kefir» Никифоров анонсировал свой уход из «Спартака»
18:51 Михаил «Kane» Благин: Dosia сказал мне, что я очень слабый тренер
18:09 Генеральный директор Na`Vi: до анонса состава по Dota 2 ещё далеко
17:37 Singularity подписала игроков с VAC-баном
17:05 Инсайдер: Абед «Abed» Юсуп перейдёт во Fnatic
16:32 Дэвид Бекхэм появится в Pro Evolution Soccer 2018
16:15 Роман Дворянкин: китайцы не показали какой-то космической игры
15:23 Alliance рассталась с тремя игроками состава по Dota 2
14:57 Бывший владелец HellRaisers: наш регион не особо открыт для нового бизнеса
14:36 Директор Alliance: я не знаю, как Valve заставит это всё работать
14:29 Ензо «Timado» Гианоли: русский рэп оказался очень кайфовым
14:00 Даурен «AdreN» Кыстаубаев стал капитаном Gambit Esports
11:52 Ензо «Timado» Гианоли покинул Infamous
Все новости RSS
Партнерский контент