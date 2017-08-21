Халед «sQreen» Эль-Хаббаш вошёл в состав WarriorsGaming.Unity

Организация из Юго-Восточной Азии WarriorsGaming.Unity объявила о подписании контракта с российским киберспортсменом Халедом «sQreen» Эль-Хаббашем. В команде он будет выполнять обязанности саппорта четвётой позиции.

По словам Эль-Хаббаша, состав WarriorsGaming.Unity будет состоять из трёх представителей ЮВА и двух игроков из Европы. В скором времени организация назовёт полный состав на первую часть сезона-2017/18.

Российский киберспортсмен объявил о смене региона 14 августа. Эль-Хаббаш сказал, что будет выступать в Малайзии «за организацию, которая в прошлом участвовала на мэйджорах и показывала неплохие результаты».