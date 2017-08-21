На выставке Gamescom 2017 показали новый трейлер FIFA 18

Компания Electronic Arts представила новый трейлер FIFA 18. Показ состоялся на презентации издательства перед выставкой Gamescom 2017.

В ролике показали виртуальные модели мировых звёзд футбола: Блёза Матюиди, Томаса Мюллера, Антуана Гризманна, Луку Модрича, Мануэля Нойера и других. В нём также появился Криштиану Роналду. Нападающий «Реала Мадрид» стал лицом новой части футбольного симулятора.

21 августа Electronic Arts показала обложку футбольного симулятора с изображением Роналду.

Игровая выставка Gamescom 2017 пройдёт с 23 по 26 августа.

Назад в будущее. Что показала Microsoft на Gamescom 2017