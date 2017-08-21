В Overwatch появится карта Джанкертауна

Состоялся показ новой соревновательной карты для режима «Сопровождение» в Overwatch. Анонс состоялся до старта выставки Gamescom 2017.

Джанкертаун — преступный город на австралийском континенте. Он построен из обломков уничтоженного омниума, во главе банды стоит беспощадная Королева, говорится в анонсе.

В связи с анонсом новой карты создатели шутера показали короткометражный мультфильм про Крысавчика и Турбосвина. Герои разработали план, как можно попасть в Джанкертаун, из которого их выгнала Королева.

Релиз командного шутера Overwatch состоялся на PC, Xbox One и PS4 в мае 2016 года.