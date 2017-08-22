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Гоночная игра The Crew 2 поступит в продажу будущей весной

22 августа 2017, вторник. 13:37 Киберспорт

Гоночная игра The Crew 2 поступит в продажу 16 марта 2018 года. Об этом сообщила компания Ubisoft в рамках проходящей в эти дни в Кёльне игровой выставки Gamescom 2017. Игра будет доступна в версиях для PlayStation 4, Xbox One и PC.

Уже сегодня все желающие могут подать на официальном сайте игры заявку на участие в предварительном бета-тестировании, которое состоится этой осенью.

Помимо объявления даты выхода авторы The Crew 2 продемонстрировали новый трейлер игры:

The Crew 2 — продолжение успешной гоночной игры от Ubisoft, вышедшей в декабре 2014 года. Её главной особенностью являются воссозданные в игре в миниатюре США, а также возможность соревноваться друг с другом на разных видах транспорта — от легковых автомобилей и джипов до самолётов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Киберспорт
22 августа 2017, вторник
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