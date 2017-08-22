Sony анонсировала посвящённую Gran Turismo Sport версию PlayStation 4

Компания Sony анонсировала комплект PlayStation 4 с симулятором гонок Gran Turismo Sport. Игра будет прилагаться к консоли с серебряной лицевой панелью, украшенной логотипом серии от Polyphony Digital. В комплект также войдёт брендированный контроллер Dualshock 4.

Выход комплекта для стран Европы, Великобритании и Австралии запланирован на 18 октября 2017 года. В бандл войдёт издание Gran Turismo Sport One Day Edition, содержащее дополнительные внутриигровые бонусы.

Gran Turismo Sport — продолжение суперуспешной гоночной серии от Polyphony Digital, выпускаемой эксклюзивно для PlayStation 4. В новой игре разработчики сделали ставку на онлайн-составляющую, а также на связь игры с реальным автоспортом. Игра предоставит геймерам возможность участвовать в онлайновых соревнованиях, которые будут проходить под эгидой Международной федерации автоспорта в те же дни и на тех же трассах, что и этапы реальных мировых чемпионатов. Лучшие виртуальные гонщики GT Sport смогут впоследствии попробовать себя в настоящем автоспорте.