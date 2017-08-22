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Денис «Seized» Костин: мы получили то, чего нам не хватало, — крутого капитана

22 августа 2017, вторник. 15:10 Киберспорт

Бывший капитан состава Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive Денис «Seized» Костин дал интервью журналистам портала Cybersport.ru. В нём Денис рассказал о возвращении в команду Даниила «Zeus» Тесленко, о приглашениях из других организаций, а также об игровой форме коллектива.

«Мы получили то, чего нам не хватало, — крутого капитана. Я думаю, что s1mple может играть не хуже GuardiaN в его лучшие годы, только ему нужно время для адаптации, чтобы стать основным снайпером. Теперь от него зависит ещё больше, чем раньше.

Сейчас у нас нет каких-то определённых целей в плане результата, так как две недели — это очень мало. Хоть у нас и осталось четверо из состава, который уже долго вместе, у нас уже совершенно другая игра, и всё нужно начинать сначала. Мы хотим поехать туда с хорошей моралью и показать достойную игру.

Когда меня исключили из состава, я испытал практически все эмоции, но я очень рад, что в итоге всё сложилось именно так и у меня появился второй шанс. Были предложения от других команд. Планировал играть в составе OpTic с Адамом «friberg» Фрибергом, Алекси «allu» Ялли, Эмилем «Magisk» Рейфом», — рассказал Seized.

После неудачного выступления команды на PGL Major Krakow 2017 менеджмент команды Natus Vincere сообщил о переменах в коллективе. Команду покинул Ладислав «GuardiaN» Ковач, а Денис «Seized» Костин был выставлен на трансфер. После возвращения в команду Даниила «Zeus» Тесленко Костин вернулся в основной ростер по CS:GO.

Источник: Cybersport.ru Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
22 августа 2017, вторник
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