Участники TJA по League of Legends расторгли контракт с организацией

Игроки и тренерский состав команды Team Just Alpha по League of Legends досрочно расторгли контракты с организацией. Такое решение было принято по соглашению сторон в связи с желанием участников коллектива попробовать свои силы в других командах.

По словам представителей организации, команда может собраться в текущем составе перед следующим сезоном. «Ребята очень перспективные и трудолюбивые, за три сплита они прошли путь от Лиги претендентов до плей-офф Континентальной лиги!» – говорится в сообщении, размещённом в группе TJA в соцсети «ВКонтакте».

Team Just Alpha – российская команда по League of Legends, образованная в 2016 году. В соревнованиях Континентальной лиги коллектив пробился в плей-офф летнего сплита, в полуфинале уступив лидерам регулярного сезона из Gambit Esports.