FaZe Clan и NiP получили приглашение на BLAST Pro Series по CS:GO

Европейские киберспортивные команды FaZe Clan и Ninjas in Pyjamas получили приглашение на турнир BLAST Pro Series по Counter-Strike: Global Offensive. Таким образом, определены четыре из шести участников соревнований. Ранее инвайты получили датские коллективы Astralis и North. Оставшиеся два состава будут также приглашены организаторами.



BLAST Pro Series пройдёт с 24 по 25 ноября в датском городе Копенгаген. Призовой фонд турнира составит $ 250 тыс., за который сразятся шесть приглашённых команд. Последние инвайты будут объявлены до конца августа.