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Соревновательный сезон в Overwatch сократится до двух месяцев

23 августа 2017, среда. 11:17 Киберспорт

Разработчики Overwatch объявили об изменении правил в соревновательном режиме игры, которые вступят в силу со стартом шестого сезона. В видео на официальном канале Overwatch в YouTube директор игры Джефф Каплан раскрыл подробности нововведений.

Главным изменением станет сокращение соревновательного сезона с трёх до двух месяцев. «Отзывы игроков и статистика указывают на то, что самое интересное всегда происходит в начале сезона, когда в игре присутствует наибольший накал. Игроки больше соревнуются, и играть действительно интересно. Все стремятся заработать нужный ранг», – отметил Каплан. Каждый сезон будет приносить меньше победных очков, однако итоговое количество за год останется примерно таким же. Начиная с шестого сезона за каждую победу в матче будет даваться больше очков.

Также разработчики смягчили условия изменения рейтинга за бездействие: количество обязательных игр в неделю сокращено с семи до пяти, а понижение рейтинга за невыполнение условий – с 50 до 25 очков. Кроме того, в режиме «Контроль» для победы команде достаточно будет выиграть два матча из трёх.

Изменения также коснутся процесса подбора игроков. «Наша цель – сделать так, чтобы вы не попадали в матчи, в которых ваши шансы на победу будут сильно отличаться от 50%. Для игроков высокого уровня это значит, что, подождав чуть дольше, они попадут в игру, соответствующую их уровню мастерства», – сказал Джефф Каплан. Он отметил, что разработчики уже обсуждают нововведения, которые появятся в игре в седьмом и восьмом соревновательных сезонах.

Пятый сезон соревновательных игр в Overwatch завершится 29 августа. Игроки, прошедшие квалификационные матчи, получат особые граффити и значок, а также победные очки, количество которых зависит от максимального рейтинга в сезоне. Шестой сезон стартует в игре 1 сентября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Overwatch
Новости. Киберспорт
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