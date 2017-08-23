Роберт «UFENOK» Фахретдинов стал игроком M19 по FIFA

Профессиональный игрок в футбольный симулятор FIFA Роберт «UFENOK» Фахретдинов стал игроком команды M19. Об этом организация сообщила в «Твиттере».

Ранее UFENOK выступал в составе футбольного клуба «УФА» и за киберспортивную организацию TORNADO.ROX. Из достижений игрока можно отметить победу на WSVG 2015, а также второе место на ESWC 2013.



Напомним, что 23 февраля пройдёт закрытая совместная презентация ФК «Локомотив» и киберспортивной команды M19. На нём будут представлены совместные проекты сторон. Пока не ясно, станет ли частью нового соглашения футбольный состав, так как за «Локомотив» выступают два игрока по FIFA — Константин «STAVR» Гирин и Артём «AFANGESS» Афанасьев.