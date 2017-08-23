ФКС проведёт квалификации на Esports World Championship по CS:GO

Федерация компьютерного спорта России проведёт отборочный этап турнира Esports World Championship по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщается на официальном сайте ФКС. Квалификации пройдут 2-3 сентября в онлайн-формате.



По результатам открытого отборочного тура определятся два коллектива, которые пройдут в финальную стадию соревнований. В финальном туре команды сыграют с двумя приглашёнными составами из Spartak Esports и Team Spirit Academy.



Esports World Championship 2017 пройдёт с 8 по 12 ноября в городе Пусане. Соревнования пройдут в трёх дисциплинах — League of Legends, Tekken 7 и CS:GO.



Состав сборной России:



League of Legends: Elements Pro Gaming

Tekken 7: Михаил «Morton» Квартер.