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DreamLeague раскрыла подробности восьмого сезона лиги по Dota 2

24 августа 2017, четверг. 11:03 Киберспорт

Киберспортивная организация DreamLeague сообщила подробности проведения следующего турнира по Dota 2. DreamLeague Season 8 пройдёт под статусом «мэйджор». На LAN-турнире встретятся восемь команд, которые будут отобраны при помощи квалификаций.

Согласно новым правилам Valve организаторы проведут отборочные туры в шести регионах. Три слота разыграют команды из Европы и СНГ. Аналогичное количество квот поделят североамериканские и южноамериканские коллективы. Оставшиеся два места будут разыграны в Китае и Юго-Восточной Азии, по одному на каждый из регионов.

DreamLeague Season 8 пройдёт с 1 по 4 декабря в Йёнчёпинге в рамках фестиваля DreamHack Winter 2017. Призовой фонд соревнований по Dota 2 составит $ 1 млн.

Источник: Dot Esports Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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