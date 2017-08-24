DreamLeague раскрыла подробности восьмого сезона лиги по Dota 2

Киберспортивная организация DreamLeague сообщила подробности проведения следующего турнира по Dota 2. DreamLeague Season 8 пройдёт под статусом «мэйджор». На LAN-турнире встретятся восемь команд, которые будут отобраны при помощи квалификаций.



Согласно новым правилам Valve организаторы проведут отборочные туры в шести регионах. Три слота разыграют команды из Европы и СНГ. Аналогичное количество квот поделят североамериканские и южноамериканские коллективы. Оставшиеся два места будут разыграны в Китае и Юго-Восточной Азии, по одному на каждый из регионов.



DreamLeague Season 8 пройдёт с 1 по 4 декабря в Йёнчёпинге в рамках фестиваля DreamHack Winter 2017. Призовой фонд соревнований по Dota 2 составит $ 1 млн.