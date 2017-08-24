Cloud9 прекратит сотрудничество с бывшими игроками Team NP

Глава киберспортивной организации Cloud9 Джек Этьен заявил о прекращении сотрудничества с бывшими игроками Team NP.

«Для нас было честью снова поработать с ребятами перед и во время The International 7. Мы очень рады той поддержке и тем мемам, которые сопровождали эту работу. Это не конец для Cloud9 в Dota 2», — написал Этьен на форуме Reddit.

В составе Cloud9 выступали Джеки «EternaLEnVy» Мао, Кёртис «Aui_2000» Линг, Ариф «MSS» Анвар, Адриан «FATA-» Тринкс и Йохан «pieliedie» Острем. Организация подписала контракты с Team NP 21 июля 2017 года.

Где киберспортсмены продолжат карьеру, пока не известно. По неподтвержденным данным, Джеки Мао и Йохан Острем присоединятся к команде Fnatic вместе со Стивом «Excalibur» Йе.