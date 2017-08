Саахил «UNiVeRsE» Арора: новая система привлечет больше инвестиций в Dota 2

Пользователь портала Reddit под никнеймом VRCkid опубликовал интервью с игроком команды Evil Geniuses по Dota 2 Саахилом «UNiVeRsE» Арора. В нём Саахил обсудил изменения турнира The International за последние годы, а также высказал мнение о новой турнирной системе.



«The International вырос за последние года. Первый год он проходил в рамках Gamescom в Кёльне. После этого он переехал в Benaroya Hall, где прошли второй и третий турниры. Следующие три TI прошли в Key Arena. Атмосфера сохранилась, изменился только размер толпы.



Что касается нововведений в турнирной системе, то думаю, она привлечёт больше инвестиций, чем раньше, но это не всегда хорошо. Из-за этого рынок турниров может стать слишком перенасыщенным. Возможно, некоторые коллективы устанут и перегорят ещё до The International. Также вопрос привлечения зрителей. Если вы смотрите по турниру каждую неделю, то начинаешь задаваться вопросом — а насколько это важно? Посмотрим, как оно получится на самом деле», — рассказал UNiVeRsE.



Evil Geniuses завершила выступление на The International 2017 во втором раунде группового этапа, заняв 9-12-е места на турнире. Таким образом, коллектив заработал около $ 370 тыс.