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Обновление в Heroes of the Storm ослабило Керриган, Иллидана и Чэня

24 августа 2017, четверг. 15:30 Киберспорт

Компания Blizzard выпустила обновление для Heroes of the Storm, которое внесло изменения в баланс.

Аларак

Таланты

4-й уровень: Отрицательный заряд (клавиша E) — прибавка к урону увеличена с 3% до 5%.

13-й уровень: Клинок Владыки (пассивный эффект) — автоатаки повышают уровень «Садизма» не на 6%, а на 7%. Максимальная прибавка увеличена с 30% до 35%.

Иллидан

Способность Охота (R): время восстановления увеличено с 60 сек. до 100 сек.

Керриган

Способности

Сокрушение (клавиша Q): наносимый урон уменьшен с 228 ед. до 210 ед.
Пронзающие клинки (клавиша W): наносимый урон увеличен с 251 ед. до 261 ед.
Изначальная хватка (клавиша W): наносимый урон увеличен с 110 ед. до 114 ед.

Таланты

1-й уровень: Питающая хватка (клавиша E) — талант удален.
7-й уровень: Адаптация (клавиша Q) — талант удален.

Керриган

Керриган

Фото: Pikabu.ru

Мясник

Показатели: урон от автоатак уменьшен с 130 ед. до 125 ед.

Способности

Свежее мясо (умение): количество мяса, получаемого за убийство героев противника, уменьшено с 25 ед. до 20 ед. Количество мяса, утрачиваемого в случае гибели, увеличено с 10 ед. до 15 ед.

Таланты

7-й уровень: Удачной охоты! (клавиша W) — принцип действия изменен. Бонус к эффективности исцеления удален. Бонус к скорости передвижения увеличен с 20% до 25%.

Вожделение (пассивный эффект): теперь за каждого погибающего рядом воина противника Мясник восполняет не 4%, а 5% от максимального запаса здоровья.

16-й уровень: Калечащий удар (клавиша Q) — теперь продолжительность действия эффекта замедления увеличивается не на 25%, а на 30%.

Бешенство (пассивный эффект): прибавка к броне уменьшена с 25 ед. до 15 ед.

Ауриэль

Способности

Дар надежды (клавиша D): теперь благодаря дару надежды Ауриэль накапливает энергию в объеме, равном не 40%, а 50% от урона, нанесенного героям противника.
Освящающий взмах (клавиша Q): урон, наносимый целям не в центре области поражения, уменьшен с 80 ед. до 60 ед. Урон в центре области поражения увеличен с 160 ед. до 180 ед.

Сдерживающий удар (клавиша E): изначально наносимый урон уменьшен с 115 ед. до 58 ед. Урон при оглушении увеличен с 115 ед. до 174 ед.

Воскрешение (клавиша R): время восстановления сокращено с 120 сек. до 100 сек.

Таланты

7-й уровень: Поток Света (клавиша W) — талант удален.

Ауриэль

Ауриэль

Фото: GlassCannon.ru

Чэнь

Показатели

Базовый максимальный показатель здоровья уменьшен с 2550 ед. до 2473 ед.
Скорость восстановления здоровья снижена с 5,31 ед. в сек. до 5,15 ед. в сек.

Таланты

7-й уровень: Освежающий отвар (пассивный эффект) — талант удален.
Очищающий отвар (пассивный эффект): талант перемещен с 20-го уровня. Время восстановления увеличено с 10 сек. до 45 сек.

16-й уровень: Парящий прыжок (клавиша Q) — бонус к дальности уменьшен с 20% до 15%.

Более подробно прочитать об изменениях можно на официальном сайте игры.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Heroes of the Storm
Новости. Киберспорт
24 августа 2017, четверг
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