DreamLeague определилась с форматом восьмого сезона лиги

Киберспортивная организация DreamLeague определилась с форматом квалификаций турнира DreamLeague Season 8 по Dota 2. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований. Организаторы уладили детали проведения квалификаций и проведут их в соответствии с правилами Valve.

Открытые отборочные туры пройдут в Китае, Юго-Восточной Азии, Южной Америке, Северной Америке, Европе и СНГ. Во всех регионах они пройдут схожим образом — путёвку в закрытую квалификацию получит только победитель. Единственным отличием в проведении отборочных станет объединённый закрытый этап в СНГ и Европе, где будут разыграны четыре путёвки на основной турнир. Оставшиеся четыре квоты будут разделены между остальными регионами.

Система проведения DreamLeague Season 8

DreamLeague Season 8 пройдёт с 1 по 4 декабря в Йёнчёпинге, в рамках турнира DreamHack Winter 2017. Призовой фонд соревнований по Dota 2 составит $ 1 млн.