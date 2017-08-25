Ярослав «NS» Кузнецов: многие люди в СНГ склонны во всём обвинять… СНГ!

Член русскоязычной студии комментирования RuHub Ярослав «NS» Кузнецов опубликовал запись на личной странице «ВКонтакте», где прокомментировал интервью члена команды WG.Unity по Dota 2 Халеда «sQreen» Эль-Хаббаша. Ярослав раскритиковал Халеда за нападки на регион СНГ и намекнул, что в первую очередь стоит искать проблему в себе, а не в сообществе.



«Утром я наткнулся на интервью Халеда «sQreen» Эль-Хаббаша (это профессиональный игрок в Dota 2, вечный капитан тир-2/3/4 составов на территории СНГ, со следующего сезона он будет выступать за малайзийскую команду WG.Unity). И что же я там читаю? Высказывается Халед про коммьюнити в СНГ: «…Большинство людей в СНГ-комьюнити очень любят над кем-то посмеяться, совсем не разбираясь в ситуации изнутри и опираясь на какие-то косвенные факты. Тебя боготворят, если ты всех выигрываешь, а завтра — кидают в тебя навоз, если у тебя становится всё плохо...» (И если вы думаете, что я придираюсь или выдираю из контекста, то это далеко не единственное высказывание Халеда в подобных тонах.)



И вот у меня тут вопрос, что к Скрину, что ко всем остальным, кто не устаёт хаять людей в СНГ(далее просто «СНГ»). Кто вам сказал, что СНГ чем-то отличается от остальных? Люди везде одинаковы, они везде будут смеяться над тобой, если есть причина, будут шутить над тобой, если ты даёшь повод, будут радоваться твоим успехам и будут кидать в тебя навоз в случае твоей неудачи. Это будет происходить везде, потому что, как ни странно, все народы одинаковые. А кто считает по-другому, тому в машину времени и в 1933-й (если вы понимаете, о чём я).



Это, видимо, люди в СНГ виноваты, что Халед сменил 6734 состава за пять лет своей карьеры. Это, наверное, люди в СНГ виноваты, что у Халеда не очень-то хорошо получается побеждать в доту. Люди в СНГ, скорее всего, виноваты в том, что от Халеда, по разным причинам, сбежали все возможные игроки и почти каждый его состав не протянул и больше месяца. Кто во всём виноват? Не, ну тут очевидно — люди в СНГ! Вы знаете, у людей в СНГ действительно есть одна проблема. Я её давно заметил. Многие люди в СНГ склонны во всём обвинять… СНГ!» — высказался NS.



Халед «sQreen» Эль-Хаббаш присоединился к организации WarriorsGaming.Unity 21 августа 2017 года. За последние два года sQreen сменил более семи коллективов. Он выступал за такие команды, как LQ, Comanche, Elements Pro Gaming и другие.