Clutch Gamers анонсировала состав по Dota 2

Киберспортивная организация Clutch Gamers представила состав по Dota 2 на предстоящий игровой сезон. Коллектив пополнили три новых игрока — Джун «Bokerino» Канэхара, Джио «Jeyo» Мадайаг и неизвестный филиппинский игрок Mac. Команда представила обновлённый ростер в социальной сети «Фейсбук».

Clutch Gamers — это киберспортивная команда, основанная в конце 2016 года. Среди достижений коллектива 7-8-e место на The Manila Masters, 9-10-е место на EPICENTER 2017 и 7-8-е место на Mars Dota 2 League 2017.



Состав Clutch Gamers по Dota 2:



— Джун «Bokerino» Канэхара

— Джио «Jeyo» Мадайаг

— Армел «Armel» Пауль Табиос

— Марвин «Boombacs» Раштон

— Mac.