Valve выпустила исправляющий патч в Dota 2

Разработчики Dota 2 выпустили исправляющий патч. Valve исправила ошибку с использование телепорта, а также внесла несколько изменений в кампании Siltbreaker. Полный список изменений опубликовали пользователи Reddit.



Общие изменения:

— Исправлена ошибка с использованием телепорта;

— Исправлены хитбоксы ракеты Missile of the Gunboat Hegemon у Gyrocoper;



Изменения в кампании Silbreaker:

— Undead Ogre Seal Vision увеличен с 900/900 до 1300/1300;

— Здоровье Amoeba уменьшено с 2500 до 1500;

— Мана Amoeba уменьшена с 10000 до 500;

— Регенерация маны Amoeba уменьшена с 500 до 20;

— Обзор Amoeba уменьшен с 1800/1800 на 1100/100;

— У Amoeba больше нет вещей (например, банок здоровья или маны);

— Урон от Ogreseal Flop изменен с 550 на 500.

— Убраны камни, появляющиеся после драки с боссом Elder Tiny, которые блокировали игроков;