Valve выпустила исправляющий патч в Dota 2

Разработчики Dota 2 выпустили исправляющий патч. Valve исправила ошибку с использование телепорта, а также внесла несколько изменений в кампании Siltbreaker. Полный список изменений опубликовали пользователи Reddit.
Общие изменения:
— Исправлена ошибка с использованием телепорта;
— Исправлены хитбоксы ракеты Missile of the Gunboat Hegemon у Gyrocoper;
Изменения в кампании Silbreaker:
— Undead Ogre Seal Vision увеличен с 900/900 до 1300/1300;
— Здоровье Amoeba уменьшено с 2500 до 1500;
— Мана Amoeba уменьшена с 10000 до 500;
— Регенерация маны Amoeba уменьшена с 500 до 20;
— Обзор Amoeba уменьшен с 1800/1800 на 1100/100;
— У Amoeba больше нет вещей (например, банок здоровья или маны);
— Урон от Ogreseal Flop изменен с 550 на 500.
— Убраны камни, появляющиеся после драки с боссом Elder Tiny, которые блокировали игроков;