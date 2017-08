GIGABYTE Marines прошла на 2017 Season World Championship по LoL

Китайский коллектив GIGABYTE Marines обыграл команду Ascension Gaming в финале верхней сетки турнира GPL Summer 2017 со счётом 3:0. Таким образом, китайская пятёрка стала восьмым участником групповой стадии 2017 Season World Championship. Ранее путевку на турнир получили Longzhu Gaming, SK Telecom T1, Royal Never Give Up, Team SoloMid, Edward Gaming, Flash Wolves и ahq e-sports club.



Последний матч пройдёт между командами Ascension Gaming и Young Generation. Победитель получит слот в предварительном этапе турнира.



Чемпионат мира по League of Legends в 2017 году пройдёт с 23 сентября по 4 ноября в Китае. Призовой фонд турнира составляет $ 2,13 млн, и его смогут пополнить поклонники игры благодаря покупкам внутриигровой продукции.