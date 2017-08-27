Никита «clawz» Марчинский стал победителем Quake World Championship 2017

Никита «clawz» Марчинский стал победителем турнира Quake World Championship 2017. В финале белорусский игрок обыграл Сандера «Vo0» Каасъягера со счётом 3:0.

За своё выступление Никита Марчинский заработал $ 100 тыс. Сандер Каасъягер получит вдвое меньше — $ 50 тыс.

На третьей строчке расположился Антон «COOLLERZ» Синьгов, который в матче за третье место обыграл Тима «DaHanG» Фогати.

Quake World Championship 2017 проходил в американском городе Даллас. Общий призовой фонд дуэльных соревнований составлял $ 340 тыс.