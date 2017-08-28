Гейм-директор Heroes of the Storm: постоянно работаем над поиском матчей

Гейм-директор игры Heroes of the Storm Алан Дабири во время выставки Gamescome 2017 ответил на вопрос о работе над системой поиска матчей.

«Поиск матчей – это один из тех аспектов игры, над которым мы работаем постоянно. Работа ведётся, и как только мы закончим тестирование, нововведения, которые вы увидите, зададут новый вектор развития системе поиска матчей», — заявил Алан Дабири.

Heroes of the Storm — онлайн-игра, разрабатываемая компанией Blizzard Entertainment. Релиз игры состоялся 2 июня 2015 года.