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Team Just Alpha не платила зарплату игрокам во время летнего сезона LCL

28 августа 2017, понедельник. 16:01 Киберспорт

Организация Team Just Alpha не платила зарплату игрокам состава по League of Legends во время летнего сезона Континентальной лиги. Об этом порталу Cybersports.ru сообщил тренер бывший команды Кристоффер «KoiFish» Кристенсен.

Сообщается, что организация перечисляла игрокам только минимальную компенсацию от Riot Games. Составу должны выплатить бонус за выступление в летнем сезоне, а также за выход в плей-офф. Сумма на данный момент согласовывается.

В летнем сплите LCL Team Just Alpha заняла четвёртое место по итогам регулярной стадии. В плей-офф команда уступила Gambit Esports со счётом 0:3.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
League of Legends
Новости. Киберспорт
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