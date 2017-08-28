Организация Team Spirit открыла русскоязычную студию вещания Neon Lab

Киберспортивная организация Team Spirit объявила об открытии русскоязычной студии комментирования Neon Lab. Она займется освещением турниров по Hearthstone.

Первым крупным мероприятием Neon Lab станет летний чемпионат Hearthstone Championship Tour. Европейский отборочный этап начнется 2 сентября.

Во время турнира зрители услышат игроков Team Spirit по HS: Владислава «SilverName» Синотова, Николая «NickChipper» Величко, Алексея «ShtanUdachi» Барсукова и Алексея «Iner» Бакуменко, который также попробует отобраться в основной этап соревнований.

«В мае 2017 года Владислав «SilverName» Синотов, Алексей «Iner» Бакуменко, Николай «NickChipper» Величко и Алексей «ShtanUdachi» Барсуков пришли к нам с очень интересной идеей: собственная студия аналитики и комментирования в дисциплине Hearthstone. Как профессиональные игроки, обладающие мощнейшим понимаем игры, ребята уверены, что смогут донести до аудитории самые важные моменты матчей лучше, чем кто бы то ни было. В Team Spirit мы всегда крайне внимательно относимся к инициативам наших игроков, а в данной ситуации мы целиком и полностью поддерживаем эту идею.

Neon Lab создана профессионалами, лучшими в своей области аналитиками, готовыми в режиме реального времени делиться со зрителями своим опытом и прогнозами. Направление Hearthstone — это только начало. Neon Lab будет развиваться за пределами одной дисциплины и формата. И уже очень скоро мы об этом расскажем», — заявила генеральный Продюсер Neon Lab Дарья Калинина.

Техническую помощь студии окажет компания Rambler&Co. «Чемпионат» стал информационным партнером мериоприятия.