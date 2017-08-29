Day[9]: Перед TI7 я сидел в номере и думал обо всём, что может пойти не так

Ведущий The International 2017 Шон «Day[9]» Плотт в интервью для студии RuHub рассказал о нужных навыках для ведущего.

«Не знаю, насколько подходят мои приёмы и навыки, но я бы посоветовал тренировать активное слушание. Потому что работа ведущего похожа на первое свидание. Когда ты нервничаешь и едва ли успеваешь следить за тем, что говорит девушка, ты начинаешь нести чушь. Ты просто выглядишь глупо. Здесь то же самое. Кто-то скажет: «Мне нравится OG, но...». Потом слово возвращается к тебе, а ты не слушал, что было после «но», и выдаёшь: «Да, да, OG очень хорошая команда». В этот момент ты облажался. Поэтому я стараюсь дослушивать всех до последнего слова. Тогда разговор выглядит более натуральным и продуктивным. Правда, иногда тебе в наушник выдают: «Переходим к следующему блоку, заканчивайте эту тему» — и всё.

Перед TI7 я сидел в номере и думал обо всём, что может пойти не так. Например, если никто не знает, что сказать по поводу игры, — о чём говорить в таком случае? Готовиться к такому сложно и скучно, но это даёт преимущество», — рассказал Шон Плотт.

Day[9] — популярный американский комментатор по StarCraft: Brood War и StarCraft II. Вёл свое шоу под названием Day9 Daily Show, где анализировал профессиональные игры.