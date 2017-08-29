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Финн «karrigan» Андерсен: мы изменили состав, потому что не могли стать лучшими

29 августа 2017, вторник. 10:42 Киберспорт

Игрок команды FaZe Clan по Counter-Strike: Global Offensive Финн «karrigan» Андерсен дал интервью журналистам портала HLTV.org. В нём Финн рассказал об игре в новом коллективе, а также рассказал о планах команды на DreamHack Malmo 2017.

«После изменений в составе у нас многое переменилось. У нас усилилась стрельба и более старательные игроки. В команде царит очень хорошая атмосфера, поэтому мне кажется, что мы начинаем с нуля. Здесь мы уважаем друг друга. Наши тренировки в старом коллективе не были так продуктивны. Мы много беседовали об этом, но так и не нашли решения. В текущем ростере у нас нет проблем, но они точно появятся, поэтому просто надо понимать друг друга.

Olofmeister и GuardiaN отлично вписались в команду. Не только как личности, но и их игровой стиль. Я бы сказал, что я доволен. В этом коллективе возникают особые ощущения — нечто особенное, уникальное, что я пока не могу описать. Надеюсь, что всё так и останется.

Что касается DreamHack Malmo, то мы ещё не обсуждали турнир. Все знают, что главная цель — это победа, иначе мы бы не приобрели этих игроков. Мы сделали изменения, потому что не могли стать лучшей командой на планете. Сейчас мы новая команда, и даже если мы проиграем, для меня главное увидеть улучшения в игре», — рассказал karrigan.

После окончания PGL Major Krakow 2017 FaZe Clan изменила двух игроков основного состава — команду пополнили Денис «GuardiaN» Ковач и Олоф «olofmeister» Кайбьер. В ответ коллектив покинул Алекси «allu» Ялли, а Фабьен «koishima» Фье ушёл на скамейку запасных.

Первым турниром для обновлённой команды станет DreamHack Malmo 2017, который пройдёт с 30 августа по 3 сентября в Мальмё (Швеция). Призовой фонд соревнований составит $ 250 тыс.

Источник: HLTV.org Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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